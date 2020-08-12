Обостряются отношения между Ираком и Турцией

Это связано с атакой турецкого беспилотника на иракской территории и гибелью нескольких военнослужащих. В МИДе Ирака сообщили, что отменяют визиты турецких официальных лиц, которые были запланированы на ближайшее время. Багдад возлагает вину за случившееся целиком на Анкару. Он требует прояснить обстоятельства произошедшего и привлечь виновных в авиаударе к ответственности. Ранее телеканал Sky News Arabia рассказал, что турецкий беспилотник по ошибке атаковал колонну иракских пограничников. По некоторым данным, были убиты 16 человек.