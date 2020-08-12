На акцию протеста в Минске сегодня вышли медицинские работники

Более 130 человек в белых халатах собрались на проспекте Дзержинского у медицинского университета. Как пишет местное интернет издание tut.by, они держат в руках плакаты с призывами к властям прекратить насилие. Кроме того, сообщается о том, что люди собираются и в других районах города. В центре Минска были закрыты несколько станций метро.