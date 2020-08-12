Задержания начались этим вечером у посольства Белоруссии в Москве. Столичные правоохранители начали задерживать участников несанкционированной акции возле посольства Белоруссии в Москве. Как сообщалось ранее, сотрудники правоохранительных органов несколько раз оттеснили собравшихся от здания диппредставительства в связи с незаконностью проводимой акции. При этом многие участники вскоре вернулись на место проведения акции. По данным очевидцев, в настоящий момент задержано не менее пяти участников акции. Их сопроводили в полицейские автобусы.

Акции солидарности с протестующими жителями Белоруссии уже несколько вечеров подряд проходят возле дипмиссии республики в российской столице.