В Швейцарии отменили чемпионат мира по велоспорту. Он должен был пройти в конце сентября, однако организаторы, как передает агентство Франс Пресс, не уверены, что могут провести первенство из-за пандемии коронавируса. Сообщалось, что руководство Международного союза велосипедистов рассматривало возможность проведения чемпионата в ноябре в Аммане, Катаре или Арабских Эмиратах.