В Швейцарии отменили чемпионат мира по велоспорту. Он должен был пройти в конце сентября, однако организаторы, как передает агентство Франс Пресс, не уверены, что могут провести первенство из-за пандемии коронавируса. Сообщалось, что руководство Международного союза велосипедистов рассматривало возможность проведения чемпионата в ноябре в Аммане, Катаре или Арабских Эмиратах.
2020-08-12T20:35:15+03:00
2020-08-12T20:35:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:35, 12 августа 2020
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