Вторая российская вакцина против коронавируса успешно протестирована на первых добровольцах

Об этом сегодня рассказали в Роспотребнадзоре. Препарат разрабатывают в научном центре вирусологии «Вектор». По словам организаторов испытаний, все добровольцы чувствуют себя хорошо. Всего в эксперименте участвуют 14 человек. Тем временем, Евросоюз настаивает на доказательствах безопасности вакцины от коронавируса, которая накануне прошла регистрацию в России. В Брюсселе говорят, что они не могут идти на компромисс в вопросах безопасности и эффективности, особенно когда препарат собираются применять к здоровым людям. О регистрации вакцины накануне объявил российский президент Владимир Путин.
2020-08-12T20:34:41+03:00
2020-08-12T20:34:41+03:00
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20:34, 12 августа 2020
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