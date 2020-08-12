Вторая российская вакцина против коронавируса успешно протестирована на первых добровольцах

Об этом сегодня рассказали в Роспотребнадзоре. Препарат разрабатывают в научном центре вирусологии «Вектор». По словам организаторов испытаний, все добровольцы чувствуют себя хорошо. Всего в эксперименте участвуют 14 человек. Тем временем, Евросоюз настаивает на доказательствах безопасности вакцины от коронавируса, которая накануне прошла регистрацию в России. В Брюсселе говорят, что они не могут идти на компромисс в вопросах безопасности и эффективности, особенно когда препарат собираются применять к здоровым людям. О регистрации вакцины накануне объявил российский президент Владимир Путин.