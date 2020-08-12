Тверской суд присудил международному «Мемориалу» еще 2 штрафа за отсутствие маркировки об иностранном агенте

Тверской суд присудил международному «Мемориалу» и одноименному правозащитному центру еще 2 штрафа за отсутствие маркировки об иностранном агенте. Как сообщается на сайте международного «Мемориала», сейчас в общей сумме им и правозащитному центру выписали штрафов более чем на 5 миллионов рублей. Кроме того, были оштрафованы руководители обеих организаций – Ян Рачинский и Александр Черкасов. В то же время, добавили в «Мемориале», с помощью собранных пожертвований они сумели оплатить 4 миллиона рублей штрафов.