Минск, как передает «Интерфакс», уже в ближайшее время может выдать Москве задержанных перед выборами россиян

Минск, как передает агентство «Интерфакс», уже в ближайшее время может выдать Москве задержанных перед выборами россиян. Источник агентства не исключил, что это произойдет еще до конца недели. Предположительно россияне покинут белорусскую столицу воздушным путем. В конце июля белорусские власти объявили о том, что задержаны 33 наемника ЧВК Вагнера. Следователи считают, что они планировали организовать беспорядки на президентских выборах. В Москве утверждали, что задержанные летели через Белоруссию в другую страну. По одним данным, это была Северная Африка или Ближний Восток, по другим – Латинская Америка.