Минск, как передает «Интерфакс», уже в ближайшее время может выдать Москве задержанных перед выборами россиян

Минск, как передает агентство «Интерфакс», уже в ближайшее время может выдать Москве задержанных перед выборами россиян. Источник агентства не исключил, что это произойдет еще до конца недели. Предположительно россияне покинут белорусскую столицу воздушным путем. В конце июля белорусские власти объявили о том, что задержаны 33 наемника ЧВК Вагнера. Следователи считают, что они планировали организовать беспорядки на президентских выборах. В Москве утверждали, что задержанные летели через Белоруссию в другую страну. По одним данным, это была Северная Африка или Ближний Восток, по другим – Латинская Америка.
2020-08-12T20:31:35+03:00
2020-08-12T20:31:35+03:00
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20:31, 12 августа 2020
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