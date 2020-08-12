Libération поместила на обложку фото Путина в образе Джеймса Бонда, вместо пистолета в руке он держал шприц

Французская газета Libération поместила сегодня на обложку фото Владимира Путина в образе Джеймса Бонда, только вместо пистолета в руке он держал шприц. Иллюстрация посвящена регистрации в России вакцины от коронавируса, о которой накануне говорил российский президент. В самой статье отмечается, что российское руководство отчиталось об успехе в разработке лекарства, несмотря на то, что третья фаза его клинических испытаний еще не начиналась.

Авторы публикации обращают внимание, что Всемирная организация здравоохранения довольно сдержанно отреагировала на сообщения о регистрации вакцины, а в самой России фармацевты призывали власти воздержаться от какой-либо гонки в этой области.