Мещанский суд Москвы арестовал блогера Андрея Пыжа по делу о распространении государственной тайны. Он ведет канал на видеосервисе Youtube, где выкладывал видео из заброшенных зданий, чаще это были промышленные объекты. По сведениям интернет-издания «Открытые медиа», в прошлом году блогер посещал действующую радиолокационную станцию, которая входит в состав системы предупреждения о ракетном нападении. Подробности его дела спецслужбы не раскрывают.

По данным членов Общественной наблюдательной комиссии столицы, Пыж находится в СИЗО уже почти неделю. Его адвокат по назначению не сказал об аресте родным блогера.