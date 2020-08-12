В Минске сегодня вновь закрыли ряд станций метро

Руководство подземки объясняет это необходимостью обеспечить безопасность. Поезда проезжают эти станции без остановок. Сообщается, что возле некоторых из них в центре белорусской столицы начинают собираться протестующие. Ранее агентство РИА «Новости» сообщало со ссылкой на очевидцев, что в центре Минска стягивается военная техника, милиция и ОМОН. Протесты белорусской столицы не стихают с воскресенья. Всего за эти дни, по данным МВД, были задержаны около 6 тысяч человек, более двухсот, по информации министерства здравоохранения, госпитализированы после столкновений протестующих с милицией и ОМОНом.
2020-08-12T20:04:00+03:00
2020-08-12T20:04:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:04, 12 августа 2020
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