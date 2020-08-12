Генпрокуратура Украины направила в Минск запрос на выдачу 28 россиян, которых задержали перед выборами в Белоруссии

Генпрокуратура Украины направила в Минск запрос на выдачу 28 россиян, которые были задержаны в преддверии выборов в Белоруссии. Их подозревают в участии в террористической организации, пояснили в ведомстве. Из этих 28 человек 9 – граждане Украины. Все они, по словам прокуроров, принимали участие в боевых действиях на стороне сепаратистов в Донбассе. Белорусские власти объявили ранее, что в республике были задержаны 33 сотрудника ЧВК Вагнера. По версии следствия, они направлялись для дестабилизации обстановки во время выборов. В Москве говорили, что задержанные находились в Белоруссии проездом.
2020-08-12T20:03:40+03:00
2020-08-12T20:03:40+03:00
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20:03, 12 августа 2020
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