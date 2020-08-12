Граждане РФ, задержанные в Белоруссии незадолго до выборов, в ближайшие дни могут быть переданы российской стороне

Три десятка россиян задержанных в преддверии выборов под Минском, могут быть переданы России в ближайшее время, сообщил «Интерфаксу» информированный источник. «Не исключено, что задержанные будут переданы российской стороне для дальнейшего разбирательства уже в ближайшее время, возможно до конца недели», — сказал источник. По его словам, предполагается, что они покинут Минск воздушным путем.
2020-08-12T20:01:48+03:00
2020-08-12T20:01:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:01, 12 августа 2020
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