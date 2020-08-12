Президенту Сирии Башару Асаду стало плохо во время выступления в парламенте. По сведениям агентства Reuters, у главы государства упало давление. Из-за этого он был вынужден прервать свою речь. Других подробностей пока неизвестно. Как отмечает агентство, в сирийских государственных СМИ мало упоминается о состоянии здоровья 55-летнего президента.