Президенту Сирии Башару Асаду стало плохо во время выступления в парламенте. По сведениям агентства Reuters, у главы государства упало давление. Из-за этого он был вынужден прервать свою речь. Других подробностей пока неизвестно. Как отмечает агентство, в сирийских государственных СМИ мало упоминается о состоянии здоровья 55-летнего президента.
2020-08-12T19:34:12+03:00
2020-08-12T19:34:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:34, 12 августа 2020
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