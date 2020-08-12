Два самолета Минобороны России были замечены сегодня в аэропорту Минска

Об этом пишут издания РБК и «МБХ медиа». Лайнеры Ту-134, по данным открытых источников, в советское время использовались для перевозки высшего партийного руководства, а позднее – для руководящего состава Минобороны. Оба они вылетали сегодня из аэродрома «Чкаловский» в Подмосковье, которым пользуются российские военные. В министерстве обороны, а также в посольствах России и Белоруссии, на запрос РБК о полетах воздушных судов пока не ответили.
2020-08-12T19:33:02+03:00
2020-08-12T19:33:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:33, 12 августа 2020
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