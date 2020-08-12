Суд в Москве освободил по УДО полковника ФСБ Михаила Горбатова

Бывший сотрудник службы экономической безопасности также одновременно возглавлял департамент в администрации президента, — пишет интернет-издание «Медиазона». Летом прошлого года военный суд приговорил Горбатова к 4,5 годам колонии общего режима за взятку. Его признали виновным в мошенничестве, однако, после ареста полковник ФСБ дал показания на своего коллегу, руководителя одного из отделов управления «К» Кирилла Черкалина. Его задержали по подозрению в мошенничестве и коррупции. Агентство «Росбалт» сообщало со ссылкой на свои источники, что при обыске у Черкалина обнаружили 12 миллиардов рублей.
2020-08-12T19:32:11+03:00
2020-08-12T19:33:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:32, 12 августа 2020
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