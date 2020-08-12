Премьер-министр Японии произнес почти две одинаковые речи на церемониях памяти жертв бомбардировок Хиросимы и Нагасаки

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, как пишет газета «Майничи Синбун», произнес почти две одинаковые речи на церемониях памяти жертв атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Журналисты привлекли программу для проверки плагиата, и она подтвердила совпадение речей на 93%. Это возмутило тех, кто пережил сами атомные бомбардировки. Как пишет газета, люди обвиняют главу правительства в высокомерии, а также в бездействии по вопросу о ядерном разоружении.