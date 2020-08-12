ОПЕК незначительно ухудшила прогноз мирового спроса на нефть

В этом году организация ожидает его падения более чем на 9 млн баррелей в сутки.

Свой прогноз по спросу по сравнению с июльским отчетом ОПЕК скорректировал в худшую сторону примерно на 150 тысяч баррелей в сутки. По мнению организации, мировые запасы нефти из-за сохранения ограничений по коронавирусу будут оставаться на высоком уровне. Одновременно динамика цен на сырье может испытывать давление возможной второй волны эпидемии COVID-19 и наращивания новых запасов.

При этом в следующем году ОПЕК ожидает возврата к докризисным показателям по спросу примерно на 75%. Он, по предварительной оценке, может вырасти по сравнению с нынешним периодом в среднем на 7 млн баррелей в сутки.

Тем не менее, в ОПЕК призывают соблюдать заключенную этой весной новую сделку по сокращению добычи в рамках формата ОПЕК+ с участием России. По ней страны альянса должны уменьшить добычу нефти более чем на 9,5 млн баррелей в сутки. Тем не менее, в организации отмечают, что целый ряд стран, в том числе и Россия, незначительно превышают установленные квоты.

Между тем цены на нефть эталонных марок растут на фоне данных о снижении запасов сырья в США. Стоимость барреля нефти марки WTI на бирже в Нью-Йорке достигает почти 42,5 долларов, а за баррель марки Brent на лондонской бирже дают свыше 45 долларов.