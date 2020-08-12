Десятки российских граждан протестуют у посольства России в Таджикистане

Они требуют от властей содействовать их возвращению домой. Люди говорят, что от двух до пяти месяцев они ждали, когда будет организован вывоз в Россию. У них заканчиваются средства, — передает «Радио Свобода». В самом посольстве отмечают, что российские граждане могут вернуться при условии, что они зарегистрируются на сервисе «Госуслуги», подтвердят, что не заражены коронавирусом и объяснят причину, по которой их необходимо вывезти домой, — добавляет «Радио Свобода».