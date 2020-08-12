Двое украинских журналистов задержаны в столице Белоруссии, сообщил Tut.by

Двое украинских журналистов задержаны в столице Белоруссии, сообщил портал Tut.by со ссылкой на Белорусскую ассоциацию журналистов. По данным портала, Константина Реутского и Евгения Васильева задержали сотрудники ГАИ. Журналисты не выходят на связь.
2020-08-12T19:04:06+03:00
2020-08-12T19:04:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:04, 12 августа 2020
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