Евросоюз уже на этой неделе может обсудить вопрос о санкциях в отношении белорусских властей. Этого в эфире «Эха» не исключил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс. По его словам, запретительные меры следует вводить против причастных к нарушениям на выборах и применению силы против протестующих.

Линкявичюс также добавил, что реакция других стран должна быть соразмерной нарушениям прав граждан Белоруссии.