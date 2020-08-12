Литва призывает белорусские власти провести новые президентские выборы – министр иностранных дел Линкявичюс

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс призвал белорусские власти провести новые президентские выборы. «Конечно, поскольку эти выборы не являются свободными и демократическими, должны быть новые», — сказал он в эксклюзивном интервью радиостанции «Эхо Москвы», отвечая на соответствующий вопрос.

Линкявичюс также призвал власти Белоруссии прекратить насилие, отпустить всех задержанных и начать диалог с людьми.

Он добавил, что уже в пятницу руководство ЕС может начать обсуждение новых санкций против лиц, причастных к разгону протестов в республике.

В свою очередь белорусский президент Александр Лукашенко сказал сегодня на совещании с участием силовиков, что в протестах участвуют «люди с криминальным прошлым и безработные».

Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа. Согласно данным ЦИК, глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08%, на втором месте Тихановская с 10,09%. При этом в штабе Тихановской заявили, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.

После оглашения официальных результатов страну охватили массовые акции протеста. Власти разгоняли протестующих с помощью резиновых пуль, дубинок, водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат. ОМОН стрелял по окнам жилых домов и штурмовал подъезды, где пытались укрыться участники уличных акций. Подтверждена смерть одного демонстранта.