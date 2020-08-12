Министр иностранных дел Литвы Линкявичюс призвал отпустить задержанных оппонентов Лукашенко и участников протестов

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс призвал белорусские власти отпустить задержанных оппонентов Александра Лукашенко и всех участников послевыборных протестов. Об этом он сказал в эксклюзивном интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Прекратить насилие, отпустить всех задержанных и начать диалог с людьми, как минимум», — заявил он, отвечая на вопрос, каковы требования Литвы к белорусской стороне. Линкявичюс подчеркнул, что это требование касается и оппонентов Лукашенко – Виктора Бабарико и Сергея Тихановского, которые находятся в заключении.

Министр также отметил, что Литве неизвестно, «сколько тысяч протестующих было задержано за все это время». «Как и никто не знает, сколько задержали на долгое время, сколько отпустили, почему их задержали. Мы получаем информацию: задерживают последнее время вообще без причин, чуть ли не тех, кто проходил мимо не там, где надо. Так что здесь очень сомнительные моменты. Люди должны быть отпущены», — считает Линкявичюс.

Он не исключил, что «нагнетание страха» является частью плана белорусских властей. «Трудно сказать, насколько люди найдут в себе силы вести себя как-то по-другому. Но мы не будем ни подстрекать, ни чего-то другого делать. Просто наблюдаем и хотим, чтобы диалог со своими людьми проходил цивилизовано», — заключил Линкявичюс.