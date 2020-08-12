Российский футбольный союз признал ошибочным назначение второго пенальти «Спартаку» в матче с клубом «Сочи»

Ранее из-за этого эпизода владелец столичной команды Леонид Федун пригрозил снятием «красно-белых» с розыгрыша чемпионата России. Матч «Спартак» — «Сочи» прошел в воскресенье в Москве и завершился со счетом 2:2. При этом гости забили оба мяча с пенальти. В руководстве клуба сказали, что удовлетворены решением экспертной комиссии РФС.