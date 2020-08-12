Организация стран-экспортеров нефти ожидает снижения мирового спроса на нефть

Об этом говорится в свежем отчете ОПЕК. По прогнозу специалистов, падение составит более 9 миллионов баррелей в сутки. Этот прогноз оказался чуть хуже, чем июньский, — отмечают специалисты. До конца года мировые запасы нефти могут оставаться на высоком уровне. Это будет связано с тем, что сохраняются ограничения, которые введены для борьбы с коронавирусом. В этой связи ОПЕК призывает участников соглашения к дальнейшему сокращению добычи. Между тем, сегодня на бирже цена на нефть немного подросла. Баррель марки Brent торгуется выше 45 долларов. Основной причиной аналитики называют публикацию данных министерства энергетики США о снижении запасов топлива в стране.
2020-08-12T18:32:33+03:00
2020-08-12T18:32:33+03:00
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18:32, 12 августа 2020
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