Министр внутренних дел Белоруссии поручил своим подчиненным не трогать журналистов на массовых акциях протеста

Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев поручил своим подчиненным не трогать журналистов на массовых акциях протеста, за исключением случаев, когда представители прессы встают между нарушителями и силовиками, — объявили сегодня в ведомстве. Там также подчеркнули, что в подавляющем большинстве случаев, когда корреспондентов задерживали в последние дни, их отпускали без протоколов. В свою очередь, некоторые из задержанных журналистов рассказывали, что силовики при задержании их также избивали. По предварительным данным, всего за последние дни на протестных акциях по всей Белоруссии были задержаны более 50 сотрудников различных СМИ.