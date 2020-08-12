Пассажирский поезд сошел с рельсов в Шотландии

По предварительным данным, погибли три человека, — передает местный телеканал Sky News. Состав направлялся из Абердина в Стоунхейвен. Предположительно причиной аварии стал оползень, который был вызван сильными дождями в регионе. Всего в поезде находились 12 человек: шестеро пассажиров и шестеро железнодорожных работников. Сколько человек получили травмы – пока неизвестно.