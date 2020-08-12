В Академии наук утверждают, что выявили десятки тысяч сомнительных российских публикаций в зарубежных научных журналах

Комиссия по противодействию фальсификации научных исследований изучила около сотни иностранных изданий, включенных в международные базы данных Web of Science и Scopus. «Мусорных» российских публикаций, согласно ее выводам, около 24 тысяч. Почти в 200 из них эксперты обнаружили прямой плагиат из русскоязычных источников, переведенных автоматически. Еще в 85, как утверждается, соавторы были приписаны.

Фальсификация исследований, настаивают в РАН, была масштабной: по ее данным, в переводном плагиате участвовали свыше тысячи российских авторов. К самим иностранным журналам у ученых тоже есть вопросы: девять из них приняли к публикации заведомо лженаучные статьи о «волновой генетике» и «новой хронологии». В целом речь идет о так называемых «хищных журналах»: так называют издания, которые публикуют статьи за деньги без должного рецензирования. Подобные материалы, утверждают в РАН, уже нанесли ущерб на миллиард рублей.

Как отмечают в Академии, схема заключается в том, что университеты получают повышенное финансирование одновременно с ростом числа публикаций в иностранных журналах. Часть средств идет на премии авторам, а те, в свою очередь, платят посреднику. В 10% случаев сомнительные статьи опубликованы на деньги научных фондов.

Среди наиболее выделившихся в переводном плагиате, считают в РАН, – сотрудники Российского экономического университета имени Плеханова, Казанского федерального университета, Финансового университета при правительстве России, РГСУ и РУДН.

Грозят ли санкции автором «сомнительных» научных публикаций, не уточняется.