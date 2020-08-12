Российские власти обещают выпустить первую партию вакцины от коронавируса в течение двух недель

Между тем директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что результаты испытаний будут опубликованы только после экспертной оценки. Он также признал, что исследования пока не завершены.

Напомним, накануне Владимир Путин объявил о том, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Критика в адрес Москвы вызвана тем, что другие страны боятся сильного конкурента, — считает глава Минздрава Михаил Мурашко.

Во Всемирной организации здравоохранения сегодня сказали, что приветствуют достижения в разработке вакцин от коронавируса, однако не уточнили, будет ли российская вакцина внесена в рекомендованный ВОЗ список.