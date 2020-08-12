У Михаила Ефремова, по словам его адвоката, подтвердился инсульт

Защитник уверяет, что опасности для жизни актера нет. Процесс по делу об аварии в центре Москвы, в которой погиб человек, сегодня не состоялся.

Суд по делу Михаила Ефремова сегодня отложили до вторника, то есть почти на неделю. На заседание актёра сотрудники ФСИН не привезли. Накануне его на носилках приставы вынесли из Пресненского суда, медики срочно отвезли в больницу. Сначала сообщалось, что у Ефремова подозревают инсульт или инфаркт. Адвокат ЭльмАн Пашаев сегодня рассказал: врачи подтвердили, что у актёра случился инсульт, Ефремов в Боткинской больнице в состоянии средней степени тяжести. Пашаев при этом оговорился, общаясь с агентством «Интерфакс», что пока не видел медицинских документов с подтверждением диагноза. Агентству ТАСС адвокат сказал, что ему не удалось навестить Ефремова из-за ограничений, которые действуют в больнице из-за коронавируса. В каком отделении обвиняемый в ДТП, его защитник не знает. По информации собеседника агентства в медицинских кругах, Ефремова сначала положили в реанимацию, позже перевели в палату. Немного раньше агентству сообщили в контактном центре больницы, что в базе данных Михаила Ефремова нет, защитник это категорически отрицает.

В свою очередь адвокат потерпевших Александр Добровинский призвал не спекулировать на теме здоровья артиста. Он призвал верить тому, что говорит адвокат Ефремова.

Михаила Ефремова обвиняют в аварии, в которой 8 июня на Смоленской площади погиб курьер Сергей Захаров. С фургоном, которым он управлял, столкнулась машина Ефремова. Автомобиль актера выехал на встречную полосу. По версии следствия, Ефремов был пьян. Сначала он не отрицал причастность к случившемуся, но затем его адвокат стал говорить, что артист вину не признаёт, поскольку ничего не помнит.

Ефремову грозит от пяти до двенадцати лет лишения свободы. Суд ранее поместил его под домашний арест.