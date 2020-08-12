Министерство спорта РФ оказало финансовую помощь Всероссийской федерации легкой атлетики

Средства пойдут на выплату долга Международной легкоатлетической федерации.

«Принимая во внимание кризисную ситуацию, сложившуюся в российской легкой атлетике, Министерство спорта приняло беспрецедентное решение о выделении Всероссийской федерации легкой атлетики единовременной субсидии на развитие вида спорта, в том числе на погашение долга перед World Athletics -сообщает пресс-служба ведомства.

В марте Совет Международной легкоатлетической Федерации постановил, что за многочисленные антидопинговые нарушения и фальсификацию документов в деле прыгуна в высоту Данила Лысенко ВФЛА обязана до 1 июля выплатить штраф в размере более $6 млн.

ВФЛА не нашла средств для выплаты штрафа, что грозило ей полным исключением из международной легкоатлетической семьи. А также полным запретом российским спортсменам выступать на международных соревнованиях.

В конце июля министр спорта РФ Олег Матыцин направил в World Athletics письмо с гарантиями погашения долга ВФЛА. После чего было принято решение отстрочить выплату до 15 августа.

После того как штраф в World Athletics будет оплачен, а комиссия по восстановлению ВФЛА разработает обновленную дорожную карту, российские легкоатлеты вновь смогут получить нейтральный статус и участвовать в международных стартах.