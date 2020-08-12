Кандидат в президенты США Джо Байден, наконец, определился с выбором кандидата в вице-президенты

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден, наконец, определился с выбором кандидата в вице-президенты. Им стала сенатор от Калифорнии Камала Харрис.

Выбор Камалы Харрис в эфире «Эха Москвы» приветствовал бывший посол США в России Майкл Макфол.

Еще в 2013 году Барак Обама называл Камалу Харрис,к оторая была тогда генпрокурором Калифорнии, блестящей, преданной своему делу и сильной.