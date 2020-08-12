Александр Лукашенко сегодня собрал совещание по вопросам обеспечения безопасности. Он сообщил, что в протестных акциях в основном участвуют преступные элементы. В результате столкновений протестующих с ОМОНом, в разных городах задержаны тысячи граждан.

Белорусская оппозиция с помощью мирового сообщества намерена добиваться проведения повторных выборов в республике. Об этом сообщила в эфире «Эха» супруга незарегистрированного кандидата в президенты Валерия Цепкало Вероника. Сам Валерий Цепкало написал в своем телеграм-канале, что будет формировать фронт национального спасения. В ближайшее время он отправится в Латвию и Литву и проведет там встречи с белорусской диаспорой.

Жестокое подавление уличных протестов режимом Лукашенко, долгое время использовавшего противоречия между Россией и Западом в своих целях, сейчас может настроить против него обе стороны, — считают некоторые зарубежные наблюдатели.

Американский портал Axios напоминает, что в апреле, после десятилетнего перерыва, Вашингтон вновь назначил посла в Беларуси и вместе с Евросоюзом возобновил переговоры об ослаблении санкций против Минска. Ранее в белорусскую столицу приезжал госсекретарь Майк Помпео, пообещавший, на фоне отказа со стороны Москвы в поставках нефти, поставить ее Лукашенко «столько, сколько необходимо, чтобы обеспечить независимость страны». – Теперь же, продолжает издание, Москва и Вашингтон с удвоенным вниманием следят за событиями в Минске. США выражают «глубокую озабоченность», и ЕС также пока воздерживается от конкретных действий? «обдумывая возможную реакцию».

В интервью ведущей телеканала Си-эн-эн репрессированный режимом экс-кандидат в президенты Андрей Санников напоминает, что наметившееся было ранее улучшение отношений между Брюсселем и Минском началось без выполнения Беларусью взятых на себя обязательств по демократизации ситуации в обществе, и сейчас, утверждает политик, ЕС по-прежнему оперирует словами, а не действиями: «в белорусских тюрьмах людей не просто содержат, — их пытают», несмотря на то, что в свое время Минск подписал соответствующую международную конвенцию о запрете пыток. Если Евросоюз не предпримет конкретных шагов по спасению конкретных человеческих жизней и не введет жесткие санкции, он, помимо прочего, будет работать и на «подрыв собственной безопасности», — уверен политик.

Financial Times считает, что «наглая фальсификация голосования» не дала нужного эффекта: объяви Лукашенко о победе с 55 процентами голосов, ему, вероятно, удалось бы ограничиться недовольством лишь отдельных политических групп. Теперь же гнев охватил и тех, кто раньше никогда не протестовал.

Обозреватель издания при этом считает, что хотя отношения между Минском и Москвой в последнее время также ухудшились «не симпатизирующий Лукашенко Путин вряд ли позволит, чтобы Беларусь вышла из-под влияния Москвы, а стареющий авторитарный политик был смещен со своего поста».