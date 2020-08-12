В российских городах сегодня прошли памятные акции по случаю 20-й годовщины гибели подлодки «Курск»

Это крупнейшая в истории российского флота катастрофа, причины которой до сих пор вызывают споры. Многие, в том числе моряки не согласны с официальной версией, что причиной гибели «Курска» стал взрыв торпеды.

Траурные мероприятия по случаю 20-й годовщины гибели подводной лодки «Курск» прошли сегодня в Петербурге. Многие члены экипажа были родом из этого города. Панихида по погибшим морякам подлодки «Курск» прошла в Николо-Богоявленском соборе в Кронштадте в полдень. Всех назвали поименно. На мероприятие пришло порядка ста человек. После автобусы увезли желающих на Серафимовское кладбище. Там состоялась церемония возложения венков, также отслужили заупокойную литию. Под руководством Главного командования ВМФ России отдали воинские почести. Это самое большое захоронение моряков Курска. Здесь лежат 32 члена экипажа, в том числе командир подлодки, Герой России Геннадий Лячин. Из официальных лиц присутствовал губернатор Александр Беглов. Церемонию посетил и отставной полковник ГРУ Владимир Квачков, осуждённый за попытку организации переворота в России. На церемонию пришли родственники погибших. По данным Смольного, в Петербурге живет 26 семей погибших моряков. Пришли и вдова командира «Курска» Ирина Лячина.

Гибель «Курска» должна быть не просто траурным событием, но важным уроком для современности. Об этом сказал председатель Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников ВМФ Игорь Курдин.

Об экипаже атомного подводного крейсера «Курск» вспоминали и в Москве. Бронзовая фигура моряка, сопротивляющегося ветру. В левой руке – бескозырка с развивающимися лентами. На заднем фоне уходящая в волну субмарина. Цветы у композиции, которая была установлена спустя два года после гибели «Курска». В первой половине дня прошла небольшая церемонии памяти. Раз в полчаса приходят люди. Со своими букетами, со своими историями. На постаменте памятника, к которому приходили люди – надпись: «Памяти экипажа, погибшего при выполнении учебно-боевого задании».

К расследованию причин гибели подводной лодки «Курск» остается слишком много вопросов, и ответы на них не даны даже 20 лет спустя. Об этом «Эху» сказал бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов. Результаты официального расследования у Владимира Комоедова вызывают сомнения.

Уголовное дело по факту гибели подводной лодки «Курск» было закрыто в 2002 году за отсутствием состава преступления. Как говорил тогда генпрокурор Владимир Устинов, в действиях должностных лиц, ответственных за проведение учений в Баренцевом море, изготовление, эксплуатацию и установку торпеды нет состава преступления. Что касается Владимира Путина, то он в первые дни спасательной операции находился в отпуске. В Видяево он приехал 22 августа. Также все помнят ответ российского президента на вопрос американского телеведущего Ларри Кинга о том, что случилось с «Курском».

Сегодня, в двадцатую годовщину гибели подводной лодки, Владимир Путин не делал никаких заявлений. Судя по официальным сообщениям, министр обороны Сергей Шойгу посетил в Иркутске место катастрофы самолета Ан-124. В 1997 году, будучи главой МЧС, он лично руководил спасательной операцией.

Власть не захотела извлечь уроки из гибели «Курска», — считает председатель партии «Яблоко». Николай Рыбаков сказал «Эху», что ситуация в вооруженных силах должна контролироваться обществом. Рыбаков напомнил, что гибель «Курска» — это не только траурное событие для страны, это прежде всего трагедия для родных и близких погибших моряков.