Министр иностранных дел Литвы Линкявичюс не исключил, что власти Белоруссии хотели выдворить Тихановскую из страны

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс не исключил, что власти Белоруссии хотели выдворить кандидата в президенты Светлану Тихановскую из страны. Об этом он сообщил в эксклюзивном интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Я так понимаю, ей предложили не очень большой выбор: или покинуть страну или другие какие-то, не очень удобные варианты, скажем. И она решила приехать, поскольку у нее есть виза. И власти способствовали этому. Может, это тоже была часть плана, что она не будет в стране — скажем, меньше будет причин для волнений», — сказал Линкявичюс.

Он также сообщил, что «пару дней тому назад», до отъезда Тихановской, пытался с ней связаться. «Когда ситуация была напряженная, я хотел спросить, можно ли чем-то помочь и так далее. Но не мог этого сделать несколько часов ни напрямую, ни через штаб, ни через посольство. И потом даже информировал в Твиттере, что неизвестно, где она находится. И действительно она 7 часов неизвестно, где была, после посещения Центризбиркома, — отметил Линкявичюс.