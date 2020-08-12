Тихановская восстанавливается после стресса и озвучит свои планы позже – министр иностранных дел Литвы Линкявичюс

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая уехала в Литву, восстанавливается после стресса и озвучит свои планы позже. Об этом сообщил в эксклюзивном интервью радиостанции «Эхо Москвы» министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

«Я говорил с ней по телефону сегодня утром. Она восстанавливается после этого стресса, чувствует себя лучше. Она сама скажет, какие у нее планы. Я понимаю, что она действительно очень много испытала за это время», — отметил министр.

Как подчеркнул Линкявичюс, «надо понимать, что это молодая женщина, которая никогда не была в политике, в какой-то борьбе и так далее». «И сейчас на нее много всего навалилось. Это надо понять, надо дать ей время. Она сама скажет, какие у нее в будущем планы, но, конечно, она