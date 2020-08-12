Всероссийская федерация легкой атлетики выплатила долг Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Об этом агентству ТАСС сказал президент российской спортивной организации Евгений Юрченко. Речь идет о штрафе, который был наложен за причастность бывшего руководства этой структуры к фальсификации документов по допинговому делу легкоатлета Данила Лысенко. Сумма штрафа вместе с компенсацией составила чуть более 6 млн долларов. Сегодня стало известно, что средства для выплаты долга выделило министерство спорта России.
2020-08-12T17:33:31+03:00
2020-08-12T17:33:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:33, 12 августа 2020
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