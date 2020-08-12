Колонны военной техники направились в центр Минска. Туда также выехал транспорт, который используется для перевозки милиции, передает агентствоРИА «Новости». По словам очевидцев, техника выехала с базы ОМОНа в одном из районов белорусской столицы. Столкновения протестующих с силовиками происходили накануне в спальных районах города.
2020-08-12T17:33:10+03:00
2020-08-12T17:33:10+03:00
https://echo.msk.ru/news/2691387-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
17:33, 12 августа 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Дмитрий Медведев: Наша страна ответила на преступное поведение тогдашнего президента Грузии Именно поэтому тогда я принял непростое, но единственно возможное решение – встать на защиту Абхазии и Южной Осетии, сначала защитив их от агрессии, а затем, по просьбе их граждан, признав их полную независимость…