Колонны военной техники направились в центр Минска. Туда также выехал транспорт, который используется для перевозки милиции, передает агентствоРИА «Новости». По словам очевидцев, техника выехала с базы ОМОНа в одном из районов белорусской столицы. Столкновения протестующих с силовиками происходили накануне в спальных районах города.