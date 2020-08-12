Литва призывает белорусские власти провести новые президентские выборы. Прошедшее голосование не было ни свободным, ни демократическим, сказал в эфире «Эха» литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс. Вильнюс также призывает руководство Белоруссии прекратить насилие, отпустить всех задержанных, и начать диалог с людьми. Линкявичюс добавил, что уже в пятницу руководство ЕС может начать обсуждение новых санкций против руководства республики. В свою очередь белорусский президент Александр Лукашенко сказал сегодня на совещании с участием силовиков, что в протестах участвуют люди с криминальным прошлым и безработные.

Линас Линкявичюс также сообщил, что отъезд кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской в Литву не обсуждался на высоком уровне между Вильнюсом и Минском. «Нет, на высоком уровне ничего не обсуждалось. Она имела визу, имела право приехать, и мы узнали, что она уже едет», — подчеркнул министр. Линкявичюс уточнил, что дети Тихановской также находятся в Литве.