Министр иностранных дел Литвы Линкявичюс отверг подозрения в причастности его страны к протестам в Белоруссии

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс отверг подозрения в причастности его страны к протестам в Белоруссии.

«Конечно же нет, в этом нет никакой логики. Зачем это нужно?» – заявил он в эксклюзивном интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Как подчеркнул министр, он наоборот заинтересован, чтобы ситуация в Белоруссии была стабильной. «Тут ведь очевидно — это наш сосед. Вот мы говорим сейчас — 30 километров до границы. 40, кстати, километров до этой пресловутой атомной станции, которую они строят под руководством России. Это такой геополитический проект России на территории Белоруссии. Так что мы очень заинтересованы, чтобы была стабильность и предсказуемость», — уточнил Линкявичюс.

Он также отметил, что Литва хочет, «чтобы Белоруссия приблизилась к Европе не только географически, но и по другим понятиям». «Этого, конечно, мы уже сделать не можем. Но мы хотим способствовать всему, что касается суверенитета, независимости этого государства», — заключил Линкявичюс.