Протесты в Белоруссии имеют стихийный характер и не были организованы извне – министр иностранных дел Линкявичюс

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс считает, что протесты в Белоруссии имеют стихийный характер, и нет оснований говорить, что они были организованы извне. Об этом он сообщил в эксклюзивном интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Уличная активность, по нашей информации, децентрализована сильно. Там нет какого-то одного центра. И еще раз можно такой аргумент использовать или противостоять тем аргументам, которые говорят, что это организовал кто-то извне», — сказал министр.

Л.Линкявичюс также отметил, что силовое давление на протестующих на спад не идет, но в целом говорить об обстановке в Белоруссии сложно «Трудно сейчас что-то сказать. Мы тоже получаем информацию, наблюдения. Иногда прерывается информация, потому что там плохо работает интернет или вообще не работает. Так что трудно. Но получаем из разных источников информацию, которая, к сожалению, не радует», — заключил он.