Глава МИД Литвы выступает за персональные санкции против лиц, причастных к силовому разгону протестов в Белоруссии

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс выступает за введение персональных санкций против лиц, причастных к силовому разгону протестов, которые начались после президентских выборов в Белоруссии. Об этом министр сообщил в эксклюзивном интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Я лично думаю, что еще одно заявление или эмоциональные комментарии уже не играют никакой роли — надо делать что-то конкретное. Санкции надо обсуждать, но такие, которые не навредили бы людям. То есть персональные и конкретные в отношении тех лиц, которые нарушали права и использовали силу без всяких причин», — заявил Линкявичюс.

Как уточнил министр, данный вопрос будет обсуждаться на встрече министров Евросоюза, которая состоится в пятницу 14 августа. «Это будет министерский совет, на котором мы будем обсуждать все вопросы, в том числе разговаривать про Беларусь – о том, какова может быть реакция. Тем более мы уже сказали, что эти выборы не могут считаться свободными, значит, должны быть какие-то последствия. Какие – мы должны договариваться. Об этом будет идти речь с коллегами», — уточнил Линкявичюс.

С точки зрения главы МИД Литвы, в Белоруссии были «действительно мирные демонстрации». «Люди не разбивали окна, не сжигали машины – они просто хотели, чтобы их услышали. Мне кажется, некоторые из них вообще никогда не участвовали ни в какой политике – просто они почувствовали, что хотят как-то высказаться. Теперь, когда это избиение продолжается — уже три ночи после выборов прошли, и мы не видим никаких улучшений, не думаю, что очередное заявление сыграет какую-то роль. Мы должны что-то делать. У нас много коллег, все имеют какие-то взгляды, позицию нужно согласовать, но ничего не делать – это не выбор. Нужны конкретные санкции в отношении лиц, которые именно заслужили этого», — заключил Линкявичюс.