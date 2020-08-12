В России сегодня вспоминают членов экипажа подводной лодки «Курск». 12 августа исполнилось 20 лет со дня гибели корабля в Баренцевом море. В Мурманске, Севастополе, Санкт-Петербурге и еще в ряде городов прошли поминальные службы. Сообщается, что на кораблях и субмаринах приспущены флаги, объявлены минуты молчания. Жертвами трагедии стали 118 российских подводников.
2020-08-12T16:34:06+03:00
2020-08-12T16:34:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:34, 12 августа 2020
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