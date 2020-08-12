Жизни Михаила Ефремова ничего не угрожает, — говорит его адвокат Эльман Пашаев

Состояние здоровья оценивается как средней тяжести. В свою очередь, врачи подтверждают диагноз «инсульт», — сказал сегодня защитник агентству ТАСС. Ефремов был госпитализирован накануне в Боткинскую больницу прямо из здания Пресненского суда. Там должно было начаться очередное заседание по делу о ДТП со смертельным исходом, где артист проходит обвиняемым. Тем временем, представитель потерпевших по этому делу Александр Добровинский призвал не спекулировать на теме здоровья артиста. Пресненский суд отложил сегодня заседание по делу Михаила Ефремова на следующий вторник.