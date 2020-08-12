Российский институт Гамалеи, как пишет «Фонтанка», на полгода продлил исследование новой вакцины от коронавируса

Российский институт Гамалеи, как пишет интернет-издание «Фонтанка», на полгода продлил исследование новой вакцины от коронавируса. Это произошло несмотря на ее регистрацию и запланированную вакцинацию населения. По сведениям «Фонтанки», институт заключил дополнительный контракт на исследование безопасности препарата. Накануне Фонтанка писала, что в институте Гамалеи не уверены до конца в надежности своей разработки. В отчете, который оказался в распоряжении интернет-издания, говорится о большом количестве нежелательных явлений после приема вакцины, а также отсутствие данных о продолжительности защиты препарата от инфекции.

Во вторник президент Владимир Путин объявил, что в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса.