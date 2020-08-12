Жители белорусских городов начали собираться в живые цепи на улицах

Это произошло после того, как у Комаровского рынка в Минске прошла акция солидарности с протестующими, в которой участвовали 250 женщин. Они вышли на акцию, одетые в белые одежды и с цветами в руках, чтобы выразить протест против жестокости силовиков. По данным агентства «Интерфакс», подобные живые цепи выстраиваются в разных районах Минска, в Гродно, Жодино, а также в Лиде.