Жители белорусских городов начали собираться в живые цепи на улицах

Это произошло после того, как у Комаровского рынка в Минске прошла акция солидарности с протестующими, в которой участвовали 250 женщин. Они вышли на акцию, одетые в белые одежды и с цветами в руках, чтобы выразить протест против жестокости силовиков. По данным агентства «Интерфакс», подобные живые цепи выстраиваются в разных районах Минска, в Гродно, Жодино, а также в Лиде.
2020-08-12T16:32:21+03:00
2020-08-12T16:32:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:32, 12 августа 2020
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