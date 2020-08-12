Владимир Спиваков отказался от ордена, которым его наградил Александр Лукашенко

Российский музыкант и дирижер Владимир Спиваков отказался от ордена, которым его наградил президент Белоруссии Александр Лукашенко. В открытом письме артист объясняет свое решение крайней жестокостью, с которой белорусские власти подавляют волеизъявление множества граждан. Спиваков подчеркивает, что ему стыдно носить орден Франциска Скорины, поскольку это связано с правлением Лукашенко. Награду эту музыканту и дирижеру вручили 6 лет назад.

В Белоруссии с воскресенья не утихают массовые протесты после того, как Центризбирком страны официально назвал действующего президента страны победителем очередных выборов.