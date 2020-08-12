Лукашенко, по данным государственных белорусских СМИ, собрал совещание по вопросам обеспечения безопасности

Александр Лукашенко, по данным государственных белорусских СМИ, собрал сегодня совещание по вопросам обеспечения безопасности. По словам президента Белоруссии, основу всех протестующих составляют люди с криминальным прошлым и безработные. В связи с этим он призвал таких людей устроиться на работу и предупредил, что липовые справки о трудоустройстве выдавать нельзя. В результате столкновений недовольных результатами президентских выборов в Белоруссии с ОМОНом в разных городах задержаны тысячи граждан.

Представитель штаба кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и супруга оппозиционера Валерия Цепкало сказала в эфире «Эха», что белорусская оппозиция с помощью мирового сообщества будет добиваться повторных выборов. Вероника Цепкало добавила, что Тихановская покинула Белоруссию из-за того, что на нее оказывалось давление.