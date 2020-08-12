Владимир Спиваков отказался от ордена Франциска Скорины, которым его наградил Лукашенко

Российский дирижер Владимир Спиваков отказался от ордена Франциска Скорины, которым его наградил Александр Лукашенко. Об этом он говорит в открытом письме к белорусскому президенту. Спиваков объясняет свое решение разгонами протестов.
2020-08-12T16:04:29+03:00
2020-08-12T16:04:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:04, 12 августа 2020
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