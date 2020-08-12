Московские власти отчитались, что только за последнюю неделю за появление в транспорте без масок были оштрафованы более 5 тысяч человек. Как утверждают в ГКУ «Организатор перевозок», общая сумма штрафов составила 27 миллионов рублей. Напомним, жители столицы обязаны иметь средства индивидуальной защиты также в магазинах и других общественных местах. Штраф составляет от 4 до 5 тысяч рублей.
2020-08-12T15:33:47+03:00
2020-08-12T15:33:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:33, 12 августа 2020
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