Казахстан решил возобновить авиасообщение с семью странами, в том числе Россией. Это будет поэтапный процесс, — сообщают власти. В заявлении министерства индустрии инфраструктурного развития отмечается, что для выполнения полетов в Россию требуется еще разрешение с российской стороны.