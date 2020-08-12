Казахстан решил возобновить авиасообщение с семью странами, в том числе Россией. Это будет поэтапный процесс, — сообщают власти. В заявлении министерства индустрии инфраструктурного развития отмечается, что для выполнения полетов в Россию требуется еще разрешение с российской стороны.
2020-08-12T15:33:19+03:00
2020-08-12T15:33:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:33, 12 августа 2020
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